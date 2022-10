Ultime Notizie – Ucraina | Macron | “A Kiev missili | radar e sistemi antiaereo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Francia invierà altre armi all’nella guerra contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuelin un’intervista a France 2, dopo avere assicurato di “non volere una guerra mondiale”. “Abbiamo consegnato fin dall’inizio della guerra i famosi cannoni Caesar, e gli ucraini ci hanno ringraziato. Continueremo – ha detto – Stiamo lavorando alla consegna di altri sei cannoni Caesar”.ha parlato anche della fornitura di altriantiaerei e. “Non possiamo consegnare tutto quello che gli ucraini chiedono, perché dobbiamo tenerne un po’ per proteggere il nostro fianco orientale – ha poi sottolineato – Stiamo proteggendo il nostro territorio nazionale. Nei primi giorni abbiamo inviato in Romania soldati ed equipaggiamenti. ...

Sky Tg24

A proposito di quest', Riordan regala anche un 'insight' sulle loro modalità: " Una volta che un 'blocco' viene filmato completamente (ossia la fotografia per due episodi), il regista di quel ...... ma ci sono comunque buoneper i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Reggio ... La squadra greca è storica, fondata ancora negli anni Venti del secolo scorso, anche se nelle... Cronaca, ultime notizie, intossicati da spinaci: "Non c'era mandragora ma stramonio". LIVE Questi ultimi, in particolar modo, potrebbero essere al centro di un particolare scenario di mercato descritto da Calciomercatoweb.it. A loro detta, infatti, la Juventus starebbe guardando in casa di ...Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Anversa. L'ex calciatore della Roma, riferisce Het Nieuwsblad, è stato fermato dalla polizia per un controllo: le ...