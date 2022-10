Ucraina | amministrazione locale | ' a Zaporizhzhia morti oltre 70 civili in raid russi'

RaiNews

...un governo in carica da due anni non si occupi - come dovrebbe - solo di ordinaria, ... essendo ben altre ora le urgenze, dai pesanti rincari generalizzati al conflitto ine via ...L'alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia 'è stata ripristinata'. Lo ha scritto su Telegram Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell'regionale filorussa. L'alimentazione tramite i generatori di emergenza diesel è durata 'meno di un'ora', ha aggiunto. Video su questo argomento Pioggia di missili su Zaporizhzhia: ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - Grossi: ripristinata elettricità a centrale Zaporizhzhia - Grossi: ripristinata elettricità a centrale Zaporizhzhia Zaporizhzhia, 12 ott. (Adnkronos) – “Più di 70 civili di Zaporizhzhia sono morti a causa dei bombardamenti russi nelle ultime due settimane”. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regio ...A Lviv l’amministrazione locale sta comprando legna da ardere in ... È chiaro come il tema preoccupi molto la popolazione ucraina anche in vista dell’inverno, a maggior ragione dato il blocco di ...