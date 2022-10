Tasse sui peti delle mucche agli allevatori | la proposta seria della Nuova Zelanda

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lacontinua la sua strada verso un futuro più green e pulito: la prima ministra Jacinda Arden ha confermato nella giornata di ieri, in conferenza stampa, che il suo governo porterà avanti ladi far pagarele emissioni del loro bestiame. “Questo è un importante passo avanti nella transizioneverso un futuro a basse emissioni e mantiene la nostra promessa di dare un prezzo alle emissioni dell’agricoltura a partire dal 2025“, ha dichiarato Ardern alla stampa. Come specifica il report governativo pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente neo zelandese, l’agricoltura è responsabilemetàemissioni totali del Paese, compreso il 91% ...