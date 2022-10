Corriere dello Sport

"Il sesso è vita". Pilar Rubio , modella, conduttrice e moglie di, ha rilasciato un'intervista televisiva al programma La Resistencia, svelando i dettagli più intimi del rapporto con il marito, attuale difensore del Paris Saint Germain. Al presentatore ...Lo ha detto il difensore del Psg,a proposito delle indiscrezioni sul futuro di Kylian Mbappè. Secondo i media francesi, l'attaccante - ieri in gol su rigore - vorrebbe lasciare il club ... Sergio Ramos e il sesso: la moglie svela il loro segreto a letto Intervista da una televisione spagnola, Pilar Rubio rivela i dettagli più intimi del rapporto con il marito "Il sesso è vita". Pilar Rubio, modella, conduttrice e moglie di Sergio Ramos, ha rilasciato ...Il colosso difensivo spagnolo Sergio Ramos, in vista dei prossimi Mondiali 2022 in Qatar, spera in una convocazione della sua Spagna ...