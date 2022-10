Roma | nove gare senza la Joya

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022). Mourinho è chiamato di nuovo a cambiare tutto nel momento clou della stagione con tre acquisti titolari scelti in estate Ko: Celik, Wijnaldum e Dybala. L’argentino ha rinviato la risonanza che stabilirà il grado della lesione al quadricipite. L’obiettivo è il Mondiale, mentre c’è una flebile speranza per il recupero per il derby. Già col Betis (mancherà anche lo squalificato Zaniolo) Mou deve trovare alternative. Abraham l’incaricato di prendersi lasulle spalle dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. L'articolo proviene da Italia Sera.