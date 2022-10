Napoli-Ajax formazioni ufficiali | ci sono Lozano e Raspadori | Kudus in attacco

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la quarta giornata della Champions League 2022 - 23: le scelte degli allenatori Queste le formazioni ufficiali di, quarta sfida per gli azzurri nella Champions ...Dove vedere: streaming e diretta tv Il match tra, in programma al Maradona alle 18.45, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport ...Napoli e Ajax sono pronti a scendere in campo alle ore 18.45 di oggi mercoledì 12 ottobre, partita valida per la quarta giornata del girone A della Champions League 2022/2023. Il Napoli cercherà di ...«Affronteremo l’Ajax come se fosse una finale. Avremo l’atteggiamento giusto». Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha suonato la carica. Al Maradona stasera scenderà in campo un Ajax che vorrà ...