Malore dopo un concerto | cantante Enzo Gragnaniello ricoverato in terapia intensiva

... la morte della donna non sarebbe stata violenta, bensì dovuta a un incidente: probabilmente è scivolata dal sentiero, oppure finita nel vallone sottostanteesser stata colpita da un. La ...Si è conclusa pocomezzanotte del 11 ottobre, una delicata operazione di trasporto medico d' urgenza dalla nave ...capitaneria reggio calabria guardia costiera capitaneria vibo valentiaE' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Caserta Enzo Gragnaniello, vittima di un malore subito dopo un concerto a Camigliano, nel Casertano. - ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...