Orizzonte Scuola

... primatutte la norma che definisce il concetto di violenza e ...o anche solo in un'unica occasione abbiano lo scopo o'effetto " ... anche attraversodi specifiche misure che ...'Arrivato a ben 13 anni (classe 2009), questo appello è'ultima ... e se non si trovasi apriranno per lui le porte del ... ad una famiglia tutta per lui, si lascerà morire di certole ... “L’adozione fra i banchi di scuola”: al via il concorso nazionale per il 2022/2023