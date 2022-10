La Fifa fa sorridere i club | cifre monstre per chi manderà i giocatori ai Mondiali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Manca poco più di un mese all’inizio deiin Qatar e c’è ovviamente grande attesa per scoprire quale nazionale si porterà a casa la coppa. Ciò nonostante, nelle ultime ore L’Equipe ha riportato di come lasia pronta a pagare dellepiuttosto alte a tutti iche manderanno i proprial Mondiale.Secondo il noto portale francese lapagherà 215 milioni di euro a tutte le squadre che manderanno ial Mondiale. Ogni società, dunque, riceverà ben 10.280 euro al giorno per ogni calciatore che sarà convocato. Inoltre, è stato precisato che i compensi saranno retribuiti ai rispettivigià dalla fase di preparazione del ...

eSports & Gaming

... ma l'11 ottobre Ferrieri Caputi volerà in India, arruolata dallatra gli arbitri che ... la reazione dei figli fadi Nicola Bambini Ecco il "nuovo Carlo": ora è Frederik di Danimarca l'...Guardando più in profondità dell'abisso, fa quasiverdere come la quadra quinta del Rankingabbia ripreso solo tre punti grazie a tre pareggi in un girone dove la retrocessione in Lega ... Un bug infrange il più grande tabù nel calcio su FIFA 23