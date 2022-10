Ilary Blasi e il retroscena nel giorno del video sui Rolex di Totti è stata multata in centro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mentrepranzava la polizia municipale stava per rimuoverle l’auto in sosta vietata.ina Roma. Ilneldelche ha fatto più rumore, quello girato davanti al negozio, nel quale ha provocato il suo ex marito Francesco, mimando il gesto del furto. Mentre la

Venerdì intanto è prevista un'udienza per la causa civile al tribunale tra Totti eParte offesa in un processo L'udienza di separazione tra Totti enon c'entra nulla: Noemi è parte offesa in un processo e gli amici stanno sfilando in questo momento sul banco dei ...