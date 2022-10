Highlights e gol Sporting-Marsiglia 0-2 | Champions League 2022 23 VIDEO

Un'altra strepitosa prestazione in Champions per il Napoli, che batte 4 - 2 l'Ajax e conquista con due turni d'anticipo la qualificazione agli ottavi ...Glidel match: .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su Inter PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Viktoria Plzen - Bayern Monaco highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Champions League. Troppo facile per i bavaresi ...Qualificazione in grande stile per il Napoli, che battendo 4-2 l'Ajax fa quattro vittorie in quattro partite e strappa con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi ...