De Rossi si presenta alla Spal | ' Non ho paura di nulla | mi sento pronto'

Eccolo, finalmente. Daniele Deè pronto alla sua prima esperienza da allenatore, per usare le sue stesse parole pronunciate nella conferenza stampa di presentazione organizzata dalla Spal. Lo dice di fronte ai giornalisti ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Spal, Desi: 'Sono ...la Spal celebra l’arrivo del nuovo allenatore Daniele De Rossi. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico di oggi, 12 ottobre, l’ex ..."In tredici anni di carriera qui in Italia, non sono mai stato così felice di presentare un allenatore come lo sono oggi. De Rossi è il nostro nuovo allenatore ed è un mio caro amico, sono contento di ...