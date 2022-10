Dal 2017 a oggi Il Congresso del Pcc secondo Ghiretti Merics

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ogni cinque anni, il Partito comunista cinese (Pcc) si riunisce per una settimana per scegliere le figure che saranno alla guida del partito per il quinquennio a venire. Dopo l’annuncio della data di inizio per il 2022 sono iniziate anche le speculazioni: da divertenti opzioni per comporre la propria “squadra” di partito al più recente, ma in certa misura non meno divertente colpo di Stato che avrebbe visto l’arresto dell’attuale segretario Xi Jinping. La bufala, partita dopo che un giornalista cinese in esilio negli Stati Uniti, Zhao Linjian, ha così interpretato in un post Twitter una massiccia cancellazione di voli da e per la Cina, è tuttavia esplicativa di almeno due fenomeni. Il primo è la crescente difficoltà a informarsi su ciò che accade in Cina. Ilviene in parte come conseguenza al primo, in parte come normale risposta a un processo di selezione ...