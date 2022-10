Belen e Antonino | spaventoso il messaggio di una donna | “Luna Marì è mia figlia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) E’ildi unache su Tik Tok si rivolge aRodriguez eSpinalbese sostenendo di essere lei la madre di. E’ sconvolgente ascoltarla, ovviamente quello che dice è folle ma è proprio questo che spaventa. I social possono davvero essere usati in modo malvagio ma nel caso di questasi supera ogni limite. Lei è Tatiana, sostiene di essere la madre biologica delladie inventa una storia così assurda che spaventa. Non solo figli segreti ma falsi che all’improvviso spuntano agitando i personaggi famosi, questa volta ildal web è rivolto a due genitori che in base alla ricostruzione di questa Tatiana le ...