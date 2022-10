Aurora Ramazzotti | Voglio essere una buona mamma per la next generation

sta vivendo un sogno a occhi aperti. Prossima ai 26 anni, sta per diventare mamma per la prima volta. Sulla sua gravidanza sono state diffuse numerose indiscrezioni, finché non l'ha ...ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere con la nascita del figlio che aspetta da Goffredo Cerza. La gravidanza diprocede a gonfie vele, nonostante inizialmente ...Eros Ramazzotti sulla sua vita privata è sempre molto riservato, per questo il fatto che si sia fatto sorprendere mano nella mano con una donna nella notte milanese ha fatto drizzare le antenne agli a ...Aurora Ramazzotti si è raccontata in una lunga intervista, parlando della gravidanza in modo emozionante: che tipo di mamma sarà ...