Ucraina | pacifista è chi la pace la fa

(Di martedì 11 ottobre 2022) Chi si prepara a manifestare per ladecida come dare peso alle parole. Se persino De Luca diventa alfiere della manifestazione per la(peraltro adoperando qualche argomento per nulla banale, tipo: se siamo in guerra, qualcuno lo dica agli italiani), quella già indetta a Napoli per il 28 ottobre, vuol dire che c’è davvero di che essere preoccupati e che il livello di mobilitazione non può che aumentare. Da Conte alla Cgil, passando per Arci e Acli, rullano i tamburi che chiamano la gente in piazza per la. Evviva! Manifestare collettivamente è senz’altro salutare, cioè fa bene alla ricerca dellae potrà rilanciare lo sforzo che tante organizzazioni democratiche e umanitarie hanno sostenuto fin dal primo giorno di questa ennesima guerra. Una guerra più rumorosa, perché più vicina, che ha allargato il ...