Trapianti | esperti | investire su assistenza post-intervento 

(Di martedì 11 ottobre 2022)su-intervento – Cardillo (ISS): “Per alcuni organi si arriva anche al 10% di mortalità in lista” – Ogni anno, in media, solo il 50% dei pazienti in lista di attesa per un trapianto viene sottoo ad intervento e di questi uno su tre sviluppa un’infezione da Citomegalovirus. Numeri sui quali rappresentanti istituzionali,del settore e associazioni si sono interrogati nel corso del convegno dal titolo “La donazione, una ricchezza che non va mai sprecata”, organizzato presso la sede della Regione Lazio. Obiettivo dell’incontro è stato quello di porre l’attenzione sull’importanza dell’-trapianto e sullo sviluppo e la condivisione di dati e ricerche utili alla ...