Terzo Polo | verso assemblea eletti Azione-Iv domani

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Carlo Calenda e Matteo Renzi dovrebbero riunireglidel. Orario e luogo ancora da definire.e Iv faranno gruppi unici in Parlamento ed è stato concordato di assegnare un capogruppo proveniente da ciascuna forza politica a Camera e Senato. Quanto ai nomi ancora non c'è una definizione mapotrebbe emergere qualche determinin più.

Formiche.net

... Comune di Genova, Regione Liguria, ospedali Galliera; dell'industria come Riina, Si4Life,Ligure Scienze della Vita; dell'Accademia come Unige, Iit, Ircss Policlinico San Martino, e del...... che c'è stato poco tempo ed è stata una campagna elettorale segnata dalla spaccatura col Pd dopo l'accordo iniziale e successivamente dall'avvicinamento a Renzi nel. Se mettiamo insieme ... Terzo polo, purchè non sia un partito personale. Scrive Merlo Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Carlo Calenda e Matteo Renzi dovrebbero riunire domani gli eletti del Terzo Polo. Orario e luogo ancora da definire. Azione e Iv faranno gruppi unici in Parlamento ed ...Terzo Polo, il no di Calenda a Letta: "Nessun fronte comune, nemmeno nel Pd" e "Esistono due Meloni, una di lotta l'altra di governo".