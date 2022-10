Sonic Frontiers | DLC gratuito a tema Monster Hunter

(Di martedì 11 ottobre 2022) E sei tu che mi fai stare bene quando ho voglia di crossover e viceversa:accoglie il mondo dicon un DLC Non è la prima volta che i due franchise si incontrano (sua maestà Smash permettendo), ma oraricambia il porcospino blu di SEGA con un DLCper. Tocca stavolta a Capcom offrire al velocista i propri elementi cosmetici, e le attese non saranno nemmeno tra le più lunghe. Si parla infatti del 15 novembre, ovvero una settimana esatta dal lancio in simultanea mondiale del debutto open world della mitica scia blu. Oltre allo screenshot qui sopra, abbiamo anche un artwork esclusivo di Yuji Uekawa incluso nel tweet di annuncio qui sotto. Il matrimonio DLC tra ...

Ora è il turno di Capcom, poiché Sega annuncia il DLC gratuito in collaborazione con Monster Hunter per. Il pacchetto DLC sarà disponibile il 15 novembre . I giocatori possono ...Gotham Knights ,e Valkyrie Elysium arriveranno entro quest'anno e i tre titoli, seppur così diversi, condividono lo stesso destino e la stessa paura per la pirateria. Come da pagine Steam infatti, ...E sei tu che mi fai stare bene quando ho voglia di crossover e viceversa: Sonic Frontiers accoglie il mondo di Monster Hunter con un DLC.Sonic Frontiers riceverà poco dopo il debutto nei negozi un DLC gratis a tema Monster Hunter, la celebre serie di hunting game di Capcom.. Sega e Capcom hanno unito nuovamente le forze per un ...