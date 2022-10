NAPOLI - Contro la Cremonese il difensore centrale azzurro Amirè stato sostituito per un infortunio. Quello che filtra dall'ambiente Napoliè ottimismo, anzi, c'è una certa preoccupazione attorno alle condizioni del Kosovaro. Nella giornata di domani ...Al centro della difesa , al fianco di Kim,, cresciuto per due anni accanto a Koulibaly, è un kosovaro generosissimo chesbaglia quasi niente, ed è arrivato due anni fa dal Verona quando ...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Rrahmani, non ci sarà contro l'Ajax: scelto il sostituto. Amir Rrahmani, dopo essersi infortunato contro la Cremonese, è ...Alla nona di Serie A, i rossoneri battono la Juventus, Inter in ripresa. Bel calcio tra Udinese e Atalanta, nelle retrovie è super Monza ...