Quel terrore per il buio che ripiomba su di noi con la crisi energetica

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella tradizione siciliana esiste una creatura spaventosa e leggendaria, la marabbecca, che vive nell’oscurità dei pozzi e delle cisterne. Si pensa che questo essere, il cui nome è probabilmente di origine araba, sia stato inventato dai genitori per spaventare i bimbi e tenerli lontani dai pericoli che una cavità scoperta può determinare. «Non ti avvicinare al pozzo, lì ci vive la Marrabbecca», era l’ammonimento dato ai più piccoli. Si pensa che l’etimologia della parola “” derivi da “burius”, il colore rosso-nerastro del legno bruciato dopo la combustione che ha fornito luce e calore. La nera oscurità, in contrapposizione alla luce, è da secoli associata all’ignoto e al pericolo. Le tracce di questo dualismo si trovano già nella civiltà greca – ad esempio nel mito della caverna di Platone, dove i prigionieri incatenati vivono in un mondo di ombre – e si dipanano ...

