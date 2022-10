Pedopornografia | scambio materiale via chat | scattano arresti e denunce

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –dipedopornografico via, perquisizioni e trein tutta Italia. La polizia, nell’ambito dell’operazione ‘Area pedonale’, ha infatti smantellato una rete di utenti che, su una nota piattaforma di messaggistica, scambiavapornografico realizzato sfruttando minori. Le indagini dei poliziotti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino hanno portato a un’operazione di contrasto allaonline con l’esecuzione di 12 decreti di perquisizione, la denuncia di altrettanti soggetti, di cui quattro minorenni, ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di 18 anni. Tre persone sono state arrestate in Campania, Calabria e ...

