“Pazza e cretina | vergognati” GF Vip 7 | Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone | scontro frontale con tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ed ètra Orietta Berti eal GF Vip 7. Prima o poi, la questione didoveva pure uscir fuori. E come se non ci fosse già abbastanza carne al fuoco, qualcuno ha deciso che oggi era la giornata giusta per parlarne. Il motivo è da andare a ricercare nei nuovi dettagli racconti dallaproprio su quell’annosa questione. A quel punto la Berti ha detto chiaramente di non crederle ed è scoppiato il putiferio. “Questa storia è sconvolgente perché la realtà supera di gran lunga la fantasia – commenta Orietta – Ma la cosa più sconcertante è chenon è una bambina. In più vive in un ambiente come il nostro che è pieno di trabocchetti e gente cattiva e che ti vuole a terra. Un’ingenuità mai vista ha avuto. ...