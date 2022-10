Luna Rossa Prototype pronta al varo | dove e quando seguirlo

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 11 ottobre 2022)si prepara per l’America’s Cup 2024 e si appresta a varare il nuovo. Il prototipo di preparazione in vista della Coppa verrà presentato nella base del team italiano a Cagliari a partire dalle ore 13,30.per l’assalto alla Coppa Il team italiano ha dato l’annuncio della presentazione sulle sue pagine: la diretta streaming potrà essere seguita su Instagram, Facebook e YouTube. Anche gli altri team sono a lavoro per presentarsi al meglio a Barcellona. I campioni in carica di Team New Zealand stanno portando avanti i test sull’AC40, imbarcazione che gareggerà in occasione della Youth & Woman’s America’s Cup, con a bordo un equipaggio di 4 persone. LEGGI ANCHE: Barcolana54, respinte le proteste di Ewol-Way of Life nei confronti di Arca Anche ...