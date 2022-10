Le risposte dell’Occidente alla guerra sono più armi a Kiev e sanzioni a Mosca

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Zelensky e Biden, in attesa del G7 urgente richiesto dGermania per oggi e dopo i massicci bombardamenti di ieri, sisentiti per telefono. Il leader ucraino ha spiegato che “la difesa aerea è attualmente la priorità numero 1”, il presidente americano ha risposto promettendo la fornitura di “sistemi avanzati di difesa aerea”. Ma, secondo il Washngton Post, gli ultimi attacchi russi alle città e alle infrastrutture ucraine, con le conseguenti vittime civili, potrebbero dare una nuova spinta ancherichiesta didia più lungo raggio. Gli Usa continueranno a fornire supporto militare all’Ucraina Il presidente americano, riferisce la Casa Bianca in una nota, si è impegnato “a continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i sistemi avanzati di difesa ...