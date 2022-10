ISIA di Pescara | Concorso per 2 Collaboratori Vari Settori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come 1 Collaboratore Informatico e 1 Collaboratore con Competenze di Gestione della Biblioteca e capacità di Digital Editing, Area III. Vengono offerti contratti a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per esami e titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di collaboratore informatico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto; ed una graduatoria di idonei al profilo professionale di collaboratore con competenze di gestione della biblioteca, con capacità anche di digital editing, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, area funzionale III, di cui ...