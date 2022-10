Il pacifismo all' attacco del 4 novembre che in realtà è festa di unità di un popolo

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) "Un militare è il primo pacifista". Da giorni, e forse mai come in questi giorni, sta risuonando forte la parola Pace. Usata, abusata, che dall'Ucraina arriva in Italia. La politica, soprattutto il Movimento 5 Stelle, sta cercando di farla propria organizzando manizioni (senza bandiere...) per chiedere la pace. Quello che stupisce è però una delle date scelte per queste manizioni, il 4. Scelta fatta non a caso, ma per contrapporsi quella che viene considerata ladelle Forze armate, anzi per cercare di rovinare quella che inè unadella nazione. "Il problema principale che fanno molte persone e anche molti politici di diversi schieramenti - spiega Pasquale Trabucco, scrittore, ex militare e soprattutto da anni impegnato a far conoscere cosa sia ...