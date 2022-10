Grande Fratello Vip | la verità di Pamela Prati sul caso Caltagirone | Una trappola mortale

Pamela Prati vs Orietta Berti, confronto durissimo al GF VIP Pamela Prati ripercorre tutte le tappe del suo rapporto con Mark Caltagirone alVIP . Il suo racconto lascia perplesse le opinioniste in studio, ma anche parte del pubblico a casa. Tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli , è soprattutto la prima a manifestare tanti ...IL CAST Un casting incomprensibile chiude, infine, il cerchio su una serata passata a chiedersi perchè Grimcutty e non il! La povera Sara Wolfkind si ritrova, di fatto, al suo fianco ...Per Pamela Prati è giunto il momento di parlare del caso Mark Caltagirone . Durante la diretta del Grande fratello Vip, di lunedì 10 ottobre, insieme ad Alfonso Signorini ...Partito il 19 settembre, il Grande Fratello VIP 2022 è al centro di molte discussioni. Il reality show condotto da Alfonso Signorini va in onda il lunedì e il giovedì sera su Canale 5. Diretta a… Legg ...