Del Piero stronca la Juve in tv | ' Sbeffeggiati dagli avversari'

L'ex attaccante e capitano della Juventus Alessandroha analizzato sconcertato la pesante sconfitta patita dai bianconeri in Israele contro il Maccabi Haifa , che ha messo praticamente fine alle speranze di qualificazione della squadra di ...L'ex capitano bianconero ha commentato la sconfitta della squadra di Allegri in casaMaccabi Haifa: 'Questa Juventus è mancata in tante cose. La cosa che più mi ha allarmato che spesso cose semplici diventavano complicate, significa che c'è una situazione psicofisica all'interno ...a riguardo ha espresso il proprio pensiero anche l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero che, ai microfoni di Sky Sport, ha cosi commentato: “È difficile spiegare con parole positive questa Juve ...L'ex capitano bianconero ha analizzato la pesantissima sconfitta subita in Israele nella gara di Champions contro il Maccabi ...