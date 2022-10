(Di martedì 11 ottobre 2022) Forse la sonda ha avuto fin troppo successo nell'impattare l'asteroide. Intanto ecco una delle ultime immagini, in attesa della conferenza stampa NASA-ASI di stasera...

La quantità di materiale sollevato dall'impatto della Sondaè stata talmente grande da far sospettare che l'intero asteroide si sia letteralmente disintegrato. In effetti, nell'ipotesi che si ...... andatonel corso della manovra di rientro il primo febbraio del 2003. Visto che Hubble ... per registrare i postumi dell'impatto della missione. Con il veterano, si è cimentato anche il ... DART ha distrutto Dimorphos Le immagini della coda da cometa di 10.000 km venutasi a creare dopo la collisione tra Dart e l'asteroide Dimorphos stanno facendo il giro del mondo ...I detriti espulsisi dall'asteroide Dimorphos, dopo l'incredibile schianto della sonda DART della NASA, hanno creato una scia lunga migliaia di km.