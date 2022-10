Addio a Angela Lansbury | ossia ' la signora in giallo'

Ascolta questo articolo Il mondo dello spettacolo dicealla sua Signora in Giallo., attrice che per 12 stagioni ha interpretato l'impavida scrittrice di gialli Jessica Fletcher, è morta all'età di 96 anni , pochissimi giorni prima ...Questo è l'anno dell'alle immortali e dopo la Regina Elisabetta, ancheè morta lasciando tutti con un piccolo vuoto dentro. La mitica Signora in Giallo ci ha lasciato a 96 anni portando via con sé ...