Ucraina | Medvedev su raid Russia | “E’ la prima puntata”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Laè andata in onda, ce ne saranno altre”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha commentato su Telegram imissilistici condotti oggi dalle forze armate russe contro diversi obiettivi in. ”L’obiettivo delle azioni future delladovrebbe essere lo smantellamento completo del regime politico dell’”, ha aggiunto.ha definito l’attacco di sabato al ponte di Crimea “un atto terroristico e un sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev”. Di conseguenza, ha affermato, “la risposta dellanon può che essere la distruzione diretta dei terroristi. Questo è ciò che i cittadini russi si aspettano”. “L’autore di questo crimine è lo ...

La Bielorussia annuncia dispiegamento task force militare con la Russia: "Nato vuole attaccarci" "Siamo stati avvertiti che si sta preparando un attacco alla Bielorussia dal territorio ucraino", ha af ...