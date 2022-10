Rocky Horror Show | mai cosi attuale | Torniamo al classico per stupire ancora

Torna in Italia, con un nuovo allestimento, il classico musical di Richard O'Brien. Tgcom24 ha incontrato i ...Chi pensa che la libertà sessuale e la fluidità di genere e altre cose belle siano frutto di questi ultimi tempi dimentica quantomeno un piccolo dettaglio: ilshow , musical di Richard O' Brien di ormai mezzo secolo fa, diventato anche un film, che è un inno esattamente a tutto questo. Slogan: "Don't dream it, be it", non sognatelo, ...Torna in Italia, con un nuovo allestimento, il classico musical di Richard O'Brien. Tgcom24 ha incontrato i protagonisti ...«Il provino in giarrettiera e corsetto Pensavo di non riuscire a sostenerlo, e invece eccomi qui. Per non parlare della prima volta in cui ho cantato Sweet Transvestite in ...