Ricerca | dall’IT al climate change | asse tra Italia e States

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale (MAECI) ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti dicongiunti trae Stati Uniti, nell’ambito della Dichiarazione congiunta per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra i due Paesi per il periodo 2023-2025. Le proposte progettuali dovranno avere la stessa durata della Dichiarazione congiunta, ovvero di tre anni, ed essere realizzate in lingua inglese in una delle seguenti aree prioritarie di: cambiamento climatico e resilienza ai disastri naturali, salute e scienze della vita, Tecnologie innovative per l’agricoltura sostenibile, IT e industria (limitatamente a intelligenza artificiale, materiali avanzati, veicoli/sistemi autonomi), Transizione energetica, Fisica e astrofisica. Per la partena, il bando è ...