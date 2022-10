(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'allenatore del, Jurgenha dichiaratola sconfitta per 3-2 con l'primo in classifica con 14 punti di vantaggio...

Calciomercato.com

Sul punteggio del due a due, Odegaard finisce a terraun contrasto aereo, ma l'arbitro Oliver non ferma il gioco nonostante le proteste generali dei londinesi. Diretta/ Arsenal(......venti minuti e poi decide la partita Ci Napoli 07/09/2022 - Champions League / Napoli -/ ... Poi nel momento di difficoltà,il pareggio della Cremonese, ha cambiato la partita cambiando ... Liverpool a -14 dopo il ko con l'Arsenal: la resa di Klopp VIDEO Gabriel Jesus colpito al volto durante Arsenal-Liverpool: il video del giocatore a terra durante la sfida di ieri all'Emirates Stadium ...L’articolo Premier League, Arsenal-Liverpool 3-2: Gunners in testa, Klopp non vince più proviene da Footballnews24.it L’Arsenal batte il Liverpool per tre a due, con il goal di Martinelli e la doppiet ...