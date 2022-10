La “bancarotta dorata” di Amber Heard | in incognito in Spagna con la figlia

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 ottobre 2022), dopo aver perso la causa milionaria contro l’ex marito Johnny Depp che l’aveva accusata di diffamazione (per un articolo comparso sul Washington Post in cui lo incolpava di violenze domestiche), si è rifugiata, sotto falso nome, in un paesino di Minorca, insieme alla compagna Bianca Butti e ladi un anno e mezzo Oonagh Paige. A riportare per primo la notizia e la documentazione fotografica, è stato il Daily Mail. Fonte: IPAdurante il processo contro DeppinL’attrice, che pare sia praticamente in, visto che dovrà sborsare oltre 10 milioni di dollari a Depp, salvo ricorsi miracolosi, ha affittato la lussuosa villa della ...