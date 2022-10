Il M5S socchiude la porta a Letta Todde | “Doveva pensarci prima | ora è tardi”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Adesso il Pd cerca nuove sponde a cui appigliarsi. Il percorso verso lerie è ancora lungo, pieno di insidie e, soprattutto, caratterizzato da un bivio strategico cruciale: decidere se avvicinarsi alla realtà del M5S, che piano piano sta rosicchiando l’elettorato dem imponendosi come unico partito “davvero di sinistra”, oppure dirigersi verso il riformismo del Terzo Polo. In verità, sono le stesse (divergenti) anime del Pd a scontrarsi, a battibeccare e ad alimentare lo stallo. Ma il segretario Enricoribadisce che “ancora nulla è deciso” e che l’esito di questo percorso di costruzione di un’alternativa alla destra “non può essere scritto dall’inizio” ma che “bisogna garantire agli iscritti e ai non iscritti di poter contribuire”. E, in questo senso, il leader del Pd ha chiamato a raccolta pure i 5 Stelle, che “hanno svolto un ruolo ...

