Il fantasma della Dc e il battesimo della legislatura

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giorgia Meloni sfratta la partitocrazia e rilancia la politica. “Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri”, ha affermato la leader di Fratelli d’Italia all’assemblea dei parlamentari neo eletti e confermati del partito di maggioranza relativa del centrodestra, sancendo la metamorfosi politicapropria leadership. Contegno costituzionale e cautela dialettica, saggezza politica e intransigenza sulla competenza essenziale nella scelta dei ministri del primo governo guidato da una premier: la svolta di Lady Giorgia – come confidenzialmente viene chiamata con ammirazione e rispetto negli ambienti politici – rappresenta già un cambio d’epoca del quale non si intravede al momento la portata e ...