Chi è Mark Caltagirone? L’inesistente fidanzato di Pamela Prati | il riassuntone con tutte le tappe

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono passati quattro anni da quando, nel 2018,diede il via alla sua storia conannunciando a tutti di essere prossima alle nozze. Il misterioso uomo, un fantomatico imprenditore, già padre, riuscì a rendereuna donna felice. Nessuno però, per mesi interi, li vide mai insieme e questo fece sollevare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.