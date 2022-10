(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni giorno il sostegno all'viene messo in dubbio: troviamo il modo dila, mal'”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a “Metropolis”. “Una pace ragionevole innon ci può essere, ci può essere una tregua: oggi, la pace implicherebbe un riconoscimento delle annessioni territoriali russe” e “un accordo non è sul tavolo, perchè nè Putin, nè Zelensky potranno accettare che il Donbass venga attribuito all'una o all'altra parte”, spiega. “DobbiamoPutin, altrimenti la prossima a essere invasa sarà la Polonia e a quel punto interverrà la Nato. Non è affatto vero che questo rischio non c'è”.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

corr.it

Ora più che mai è urgente che l'Europa prenda in mano la situazione perquesta follia fatta ... Usa Twitter anche il leader di Azione Carlo: 'Siamo con l'Ucraina e con gli ucraini. Il ......aggiunge: 'Non accetteremo alcuna collaborazione con chi sostiene queste tesi. In Italia e ...ci facevano affari insieme Smettila di individuare nemici immaginari in chi manifesta per... Calenda “Fermare la guerra, ma continuando a sostenere l’Ucraina” ROMA (ITALPRESS) – “Ogni giorno il sostegno all’Ucraina viene messo in dubbio: troviamo il modo di fermare la guerra, ma continuando a sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Cale ...Nel centrosinistra permane lo scontro tra chi chi difende Kiev e chiede di sostenere, anche con maggiore decisione, l'impegno bellico contro Vladimir Putin e quanti chiedono invece di puntare sull'ape ...