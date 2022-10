Barcellona-Inter | la vera arma di Xavi parla tedesco

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In vista del decisivo scontro del Camp Nou, il tecnico catalano ha una certezza: la sua difesa apparemente imperforabile C’è la freddezza in area di Robert Lewandowski. Ma anche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Dietro il Bayern dominatore del Gruppo C, la quota per il passaggio del turno diè la stessa, 1,85. Con 13 gol nelle prime tre partite, il Napoli ha finora dominato il Gruppo A. ...Dopo il successo dell'andata, invece, l'cerca il bis sul campo di unche, sfruttando anche il fattore casa, parte nettamente favorito. L''1' è basso a 1,44, mentre il successo ...Nelle ultime gare Samir Handanovic, contro Barcellona e Sassuolo, ha guardato i suoi compagni ... una delle squadre più blasonate del nostro campionato. I problemi dell’Inter, dal punto di vista del ...Sono bravi, ma anche perchè c'è un movimento continuo da parte di tutti. Inter, crisi passata Dipenderà tutto dall'impegno col Barcellona. Sulla carta per me ha la rosa più forte in Italia. Mi sembra ...