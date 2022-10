Calciomercatonews.com

Quella strana risata di Antonio Conte: oradavveroAllenatore tradito e svolta in casa Juventus. Dipende tutto dal Real Madrid e da quanto accadrà in Bundes, le ultime. Il periodo più difficile dei bianconeri sembrava essere stato archiviato, grazie ... Allegri trema: Rabiot firma a parametro zero “Mi sento importante, ma lo siamo tutti qui alla Juve. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene fisicamente”. “Sto cercando di trascinare la squadra e di fare le cose al 100% per aiutare il ...Continua il momento nero per la Juventus. Ora anche la posizione della società di Agnelli si aggrava sempre di più: il dato.