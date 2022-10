A tutto Ganna | ' Adesso i Mondiali su pista' - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Filippo, 26 anni, ha spostato i limiti atletici più in là dopo i 56,792 chilometri percorsi in un'ora sabato a Grenchen

Filippo, 26 anni, ha spostato i limiti atletici più in là dopo i 56,792 chilometri percorsi in un'ora sabato a Grenchen... partire piano (si fa per dire, a 55 km/h) e poi tirar fuoriin progressione. Una scelta ... Dopo soli 20' (invece dei 30 previsti)ha cominciato a girare vicino ai 59 all'ora , un ritmo che ...Il giorno dopo un record dell’ora leggendario: "Una sofferenza, la dedica è a me stesso dopo una stagione storta e certe critiche" ...Un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,15, come un Mig-25, un picco di velocità raggiunto troppo presto, la posizione da fachiro, lo sforzo massimo a -15'36'', il rifiuto dei vantaggi dell'al ...