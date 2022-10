RegoliAmoCi e l’importanza dell’open day | come costruirne uno e cosa privilegiare | in allegato un progetto di continuità verticale del I ciclo

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 9 ottobre 2022) Gli Open Days disegnano, nella vita delle scuole, l’occasione, talvolta irripetibile, per genitori ma anche per i futuri alunni, per vivere in pienezza di contenuti e ideali, finalità e filosofia organizzativa, la scuola che, possibilmente, li accoglierà nell’anno scolastico che seguirà. Per queste ragioni, docenti davvero innamorati della istituzione della quale fanno parte, del loro lavoro e, principalmente, del futuro delle nuove generazioni, costruiscono, con interesse e impegno quegli indispensabili momenti nei quali si possono visitare gli ambienti delle scuole, conoscere i docenti che faranno da guida ai loro figli nell’importantissimo percorso di crescitaalunni, siauomini che cittadini. È il momento nel quale si ricevono dati sulla vita della scuola… sui progetti già attuati e su quelli in progress inseriti nel PTOF triennale, sugli ...