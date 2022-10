Napoli su Kadioglu | arrivano conferme dalla Turchia | la richiesta del Fenerbahçe

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilsta facendo impazzire i propri tifosi in questo inizio stagione: primo posto in Serie A, primo posto nel Gruppo A di Champions League, miglior attacco in entrambe le competizioni e ancora nessuna sconfitta in undici gare disputate. Tutto ciò non era minimamente immaginabile prima dell’inizio del campionato: la sessione di mercato estiva aveva visto andar via gente come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. I nuovi acquisti non sembravano pronti per poter sopperire a quelle assenze, ma così non è stato: Kim, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone stanno facendo vedere grandissime cose. Gustavo Henrique e Ferdi(Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images) I vari giocatori arrivati ada semi-sconosciuti (vedi Kim e Kvaratskhelia) sono frutto del lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e ...