Nabokov | l' acerbo Masen' ka | racconto del primo amore dello scrittore

(Di domenica 9 ottobre 2022) Leggereelicita non di rado le lacrime. Si tratta d’una commozione liliale, dalla quale ci si lascia avvolgere con voluttà. Sembra possibile, in quei momenti nei quali egli descrive e ricorda preziosi, eterei, fragilissimi «frammenti di passato», dispensarsi dal credere ch’egli non sia altro che un “Grande Mistificatore”, come lo definì Pietro Citati. La distorsione della realtà nella qualeindulge è quella propria d’una idea della letteratura come pura invenzione. «Il grande» – si legge all’inizio delle sue “Lezioni di letteratura” – è colui che riunisce in sé le qualità dell’affabulatore, del maestro e dell’incantatore, «ma è l’incantatore quello che prevale». E che quanto più si lascia affascinare dalla magia e tanto più potrà vivere, e far vivere i suoi lettori, da «liberi cittadini dei loro sogni». ...