Gianni Vermeersch vince il Mondiale Gravel | battuto Oss dopo una fuga fiume Van der Poel 3° | De Marchi e Ballerini in top-10

(Di domenica 9 ottobre 2022)ha vinto il primodella storia. Il belga si è imposto sul traguardo di Cittadella (in provincia di Padova)190 chilometri di fatica, in sella a questo speciale modello di bicicletta costruita per affrontare i tratti in sterrato. Il 29enne ha fatto la differenza con uno scatto imperiale a sette chilometri dal traguardo, quando ha lasciato sul posto il nostro Daniel Oss, insieme al quale si è reso protagonista di unaa due partitauna cinquantina di chilometri. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha indossato la maglia iridata sul gradino più alto del podio, questa competizione è infatti organizzata e riconosciuta dall’UCI, equiparata ai Mondiali su strada, su pista, di mountain bike, di ciclocross e di BMX. Si tratta del ...

Mondiali Gravel Veneto 2022, Gianni Vermeersch fa la storia! Argento per Daniel Oss, bronzo per Mathieu Van... Anche Van der Poel voleva quella maglia e quando si muove non lo fa per nulla. 5 KM ALL OUT DI VERMEERSCH Nel due di attaccanti rimaneva solamente il belga Gianni Vermeersch a 5 chilometri dal ... Domenica 9 ottobre a Vicenza nel gruppo di corridori che parteciperà alla prima edizione del campionato del mondo gravel insieme a Peter Sagan ci sarà anc ...