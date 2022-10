Cremonese 1-4 Napoli

Spalletti perde Rrahmani intorno al minuto 80 di. Cosa è accaduto al difensore Infortunio per il difensore Rrahmani al 80 di. Problema all'adduttore dopo un anticipo su Okereke in area. Al suo posto è entrato l'ex ...Ilsi porta in vantaggio, si fa rimontare, ma riesce comunque a battere una buona4 - 1, infilare l'ottava vittoria di fila tra Champions e campionato e a volare in testa alla ...Al minuto 24' Kvaratshkelia viene messo giù in area di rigore da Bianchetti, così Politano non perdona alla destra di Radu ed è 0-1 per il Napoli. Occasioni per Zanimacchia e Valeri sul fronte opposto ...CREMONA (ITALPRESS) – Il Napoli è balzato da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo esterno, per 4-1, contro una coraggiosa Cremonese. Allo “Zini” Spalletti azzecca tutti i cambi ...