Wta Cluj-Napoca 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo WTA 250 di. L’evento andrà in scena da lunedì 10 a domenica 16 ottobre sui campi veloci indoor della cittadina rumena. Guida il seeding la ceca Barbora Krejcikova, ex campionessa Slam e tennista particolarmente in forma nelle ultime settimane. Proveranno a metterle i bastoni tra le ruote le ucraine Anhelina Kalinina e Marta Kostyuk, la russa Anastasia Potapova e la polacca Magda Linette. Il pubblico di casa potrà contare sull’apporto di Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Irina Bara ed Elena Gabriela Ruse, le ultime due in gara grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Invito anche per la canadese Eugenie Bouchard, che sta cercando di ...

La canadese sarà in campo anche la prossima settimana al Transylvania Open,250 in programma a- Napoca. Gli organizzatori le hanno assegnato una wild card per le qualificazioni. "Siamo ...L'egiziana (la prima del suo paese a vincere un titolo) ha avuto la meglio in finale su Maria Sakkari , che partiva con i favori del pronostico. Sherif era già stata finalista a- Napoca ma ... Emma Raducanu costretta al ritiro dal WTA Cluj-Napoca Continuano i guai per Emma Raducanu. La britannica non giocherà il Transylvania Open, il torneo WTA250 con sede a Cluj-Napoca, in Romania, a causa di un nuovo infortunio al polso. "Purtroppo Emma Radu ...Non c'è pace per Emma Raducanu in quello che, per lei, potrebbe traquillamente essere definito un annus horribilis: la britannica è costretta a dare forfait dal WTA 250 di Cluj-Napoca a causa di un pr ...