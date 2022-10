Wta 500 Ostrava 2022 | Swiatek e Krejcikova vincono due battaglie e vanno in finale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sarà unatra due vincitrici del Roland Garros, quella che andrà in scena nel Wta 500 di. Un torneo che sta regalando splendidi incontri e che domani vedrà contendersi il titolo la numero uno del mondo Igae una ritrovata Barbora. La tennista polacca in semiha sofferto, perdendo il primo set della settimana contro Alexandrova, ma alla fine è riuscita ad imporsi in 2h e 39? di gioco con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4. Provvidenziale un unico break arrivato nel settimo game della frazione decisiva. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Ha dovuto sudare circa 2 ore e mezza di gioco anche Barboraprima di avere la meglio con lo score di 3-6 7-6(4) 6-4 su Elena Rybakina. Un match equilibratissimo soprattutto nel secondo e terzo ...

